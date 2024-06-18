先進製程題材燒 擇優布局

近日美股不斷刷新高，台股也已連五個交易日創下歷史高。聯準會利率決策符合市場預期，尤其在CPI數據顯著降溫的提振。法人看好，全球迎向降息周期，有助未來科技股多頭表現續強。

日盛投信海外投資研究團隊指出，根據FactSet統計，標普500企業第2季獲利比去年同期將成長9%，為過去兩年來最大成長。企業競相斥資投入AI，半導體業前景看好。此外，科技企業財報表現優異，企業依舊將大量資金投資於AI的發展上。因此，從美國總經與企業發展狀況來看，皆有利於美國科技股的持續多頭表現。

新光投信投資管理處副總吳文同強調，繼台北國際電腦展後、隨蘋果AI開跑， AI長線題材持續，唯資金輪動快速，不少個股的表現參差不齊，建議投資人擇優操作，可以持續鎖定「半導體先進製程」、「AI供應鏈」兩大電子題材擇優布局。

其中，半導體先進製程題材，亦包含先進製程所需原料設備耗材等，由於未來先進製程市場需求大開、但產能卻相對有限情況下，中長線股價表現可以期待；另外，蘋果在WWDC展上宣布Apple AI，將有望激勵果粉及非蘋消費者買氣，市場預期iPhone換機潮再起，有助於提振台廠蘋概股業績及股價表現。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，美國聯準會預期今年降息次數減少，但依舊取決於經濟數據的變化而調整。依據最新企業財報顯示，第2季業績仍然強勁，且展望樂觀，顯示總經環境影響業務發展有限。同時，企業在AI的投資上依舊熱絡，因此，整體科技股的股價表現突出。