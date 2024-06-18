日盛推主動型半導體基金

日盛投信昨（18）日舉行「日盛全球關鍵半導體基金」募集記者會，將於7月1日開募。日盛投信指出，2024年半導體黃金十年的兆元商機將正式展開。此外，若日後「主動式ETF」法規開放後，也必然不會缺席。

「主動式ETF」近期成為市場關注的焦點。金管會證期局指出，最快今年底到明年初可見制度、法規相關的章程。

總經理高福乾表示，主動式台股基金本就是日盛投信的強項，多年來也長期深耕半導體領域，目前有正積極籌備主動式ETF的計畫，想必日後法規一旦開放，未來可能將推出以台股為背景的主動式ETF，日盛投信必然不會缺席。

在AI前景面，日盛投信分析，AI人工智慧已形成半導體類股第四波十年多頭的起始，且從現在至2032年還有超過1.8倍營收成長空間，尤其AI技術的突破帶來的需求增長將會是一個長期趨勢，並非短期話題，並將於2024年7月1日開募全台首檔主動型半導體基金「日盛全球關鍵半導體基金」，聚焦半導體產業成長機會，為投資人尋找最具成長潛力的半導體企業。

展望後市，日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析，AI 世代來臨，資料傳輸量愈來愈大，為達到資料運算之快速性與正確性，國際雲端服務商（CSP）對資料中心所需之AI晶片、AI伺服器等相關雲端基礎建設的提升需求孔急；故初期將持續關注半導體產業上游之相關硬體公司，國家則評估美國、台灣、歐洲、日本等市場，不侷限單一國家。

據機構統計，未來十年半導體市場規模將以12.3%的複合年增率增長，至2032年達到1.8兆美元規模，主要成長動能將來自AI人工智慧、資料中心、車用電子等應用，各面向皆指向半導體將迎接黃金十年的到來。

不僅如此，分析歷史走勢，第4季往往是假期節日密集的消費旺季，電子訂單與出貨量多達到年度高峰，而半導體以往也有此旺季題材，回測過去十年若在第3季初投資「全球半導體指數」統計三個月、六個月及一年後正報酬機率均高達80%，且平均報酬率分別為2.9%、10.9%及24.6%，顯示投資長期投資之勝率更佳。