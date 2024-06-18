科技型商品 多頭氣盛

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

由美系科技股領頭頻創新高，代表的NASDAQ指數17日收盤17,857.02點，已經是連續六天創下歷史新高紀錄，連帶台股科技基金績效也水漲船高。法人認為，美國科技類股表現突出，台灣受惠程度匪淺，惟類股輪動快速，建議可以台股科技基金為全盤考量布局為宜。

根據CMoney統計，24檔台股科技基金近一周平均績效4.7%，優於電子指數的4.5%、和加權指數的2.9%。其中，群益創新科技基金漲6.8%表現最佳，其次依序為：野村高科技、野村e科技、PGIM保德信科技島、安聯台灣科技也都有6%以上好表現。

群益創新科技基金經理人杜欣霈表示，台灣科技上游、半導體聚落競爭力持續提升，現階段台系科技股最強勢族群仍以AI為主，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道，多頭可望延續發展。

6月適逢法人機構季底作帳及結帳旺季，加上台股上市融資水位目前處於高檔，宜提防大盤漲多後的修正風險，投資策略仍為分批布局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。

新光投信投資管理處副總吳文同強調，繼COMPUTEX展後、隨蘋果AI開跑， AI長線題材持續。唯資金輪動快速，不少個股表現參差不齊，建議投資人擇優操作，可以持續鎖定半導體先進製程、AI供應鏈兩大電子題材擇優布局。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，AI議題持續發酵，美國科技股領漲下，台灣電子、半導體族群漲勢相對強勁，激勵大盤走高。由於AI PC將在下半年發表，因應AI PC體驗提升與算力的升級，除CPU之外，面板、記憶體及電池等零組件都做出明顯的規格提升，相關供應鏈皆有望受惠。

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