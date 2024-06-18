台股基金規模創新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股多頭發燙，台股基金規模跟著再攀新高。根據投信投顧公會最新統計，目前規模來到5,277億元，已超越金融海嘯前創下的高點，創下歷史新高紀錄。

市場法人認為，台股第2季以來維持驚驚漲走勢，6月更突破22,000點大關，預料將持續推升台股基金規模續寫歷史新猷，績效相對突出的基金也有機會持續受到市場資金青睞。

第2季以來淨申購台股基金排行
第2季以來淨申購台股基金排行

根據投信投顧公會統計顯示，台股基金（國內投資股票型）規模連續四個月站穩5,000億元大關，最新規模較上個月增加103億元，來到5,277億元，已突破2007年10月的5,251億元前高，也凸顯資金自第2季以來持續錢進台股市場，讓大盤站穩2萬點大關外，台股基金規模也水漲船高。

若以淨申購來看，自第2季以來，除了復華台灣科技高股息基金為4月新募集的基金外，其餘多為今年來績效較為突出的標的，包括復華復華、復華高成長、復華全方位、野村台灣高股息等基金績效突破三成，其次國泰台灣高股息基金也有26%，皆優於大盤；統一奔騰、統一黑馬、及野村優質等基金，則是各家旗艦級的明星基金。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，儘管美國聯準會降息時程延後，但美國景氣維持正向發展，長線資金流入支撐美股動能；台股亦在半導體景氣開始進入新的上升循環、以及AI供應鏈獲利大幅提升下，持續挹注台股基本面及題材動能，預估大盤仍有高點可期，若擔心高檔震盪，建議採分批或定時定額等投資方法布局。

復華復華基金經理人呂宏宇指出，接下來類股布局，預估AI仍是大盤主旋律，傳產則可留意重電產業成長機會，以及營建與金融產業受惠此波景氣復甦帶來的財富效應投資機會。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，加權指數本益比與本淨比創新高，短線上台股預計呈現高檔震盪。市場對聯準會降息預期變動，也將使台股波動加劇。

但以基本面來看，台股景氣全面復甦，今明年上市櫃企業獲利成長動能將持續向上，使台股中長線仍將為多頭格局。看好族群包括：AI伺服器、半導體（IC設計／服務／設備）、Apple新規格與供應比重提升相關供應鏈、電子書／電子紙。

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