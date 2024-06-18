科技股、債 長線有看頭

美國通膨持續降溫、經濟活動穩步前行，市場預期今年9月降息的機率仍高，激勵全球金融市場表現。投信表示，美國聯準會貨幣政策轉向寬鬆的方向未變，在通膨走降、科技業獲利強勁和經濟軟著陸的情境下，可透過科技股搭配債券為主的多重資產基金參與AI科技浪潮蓬勃興盛的長線契機。

雖然科技股漲勢凌厲，但從評價面來看卻高貴不貴。根據彭博於5月預估，美國S&P 500資訊科技指數，目前本益比約為30.3倍，高於過往五年平均的27.5倍，然而隨著企業獲利的預估上修，評價面也開始跟著向下調整往五年均值靠近，已脫離近年來的高位。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示，科技股的財報較預期強勁、AI應用驅動企業持續增加資本支出，都對科技業展望帶來正面助益。此外，由於通膨下行帶動降息預期，可留意對利率敏感的科技債及科技REITs的投資機會。目前科技投資等級債與非投資等級債的指數殖利率，相較過往五年均值仍處相對高位，浮現中長期投資價值。

根據券商Morgan Stanley於2023年10月的研究報告，每十年出現的科技週期都會使計算能力提升十倍，並遵循行動網路時代相似的獲利路徑。隨著算力週期的發展進入第二階段，紅利也逐漸開始從半導體晶片轉向基礎設施。未來市場目光將更多聚焦在科技基礎設施與裝備，比如伺服器、網路設備、冷卻系統與資料中心，相關科技REITs有望迎來新一輪投資熱潮。

野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷表示，股市頻創新高，面對多頭氣勢續旺且不斷走揚的科技股，投資人須提防過熱的修正，透過集中持股於科技股、掌握長期在AI相關產業上中下游的投資機會，同時搭配低波動債券布局，利用跨資產配置方式，達到分散風險及獲取多元收益特色。既能掌握科技動能成長，亦能強化股息收益機會，並兼顧波動防禦特性，同時，也降低潛在震盪，投資AI科技有攻有守，有助掌握輪動行情。