兩檔原油商品 買盤簇擁

市場預期下半年原油供需趨緊，國際原油延續上周漲勢，創一個多月以來新高。台股的期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U）兩檔ETF昨（18）日受買盤簇擁，盤中都上漲逾3%。

街口投信表示，主因包括中國大陸的需求復甦預期，大陸今年5月消費指標零售額年增3.7%，創下2月以來的最快增速，大陸民間消費回溫可望帶動用油需求。地緣政治方面，以色列表示黎巴嫩真主黨向以色列發起的越境火力可能引發嚴重升級，使市場擔憂原油供應影響。

根據CFTC上周截至6月11日數據，基金和法人機構增持約當8,000萬桶的石油相關期權合約；在OPEC+強調未來任何增產都將取決於市場狀況後，投資人扭轉6月初的空方操作。根據EIA、OPEC、IEA等機構預測，下半年全球原油供需將轉為緊張。

上周油價累計上漲近4%，受到三大能源機構分別發布原油展望影響，美國能源資訊署EIA小幅上調2024年石油需求成長預期、石油輸出國組織OPEC維持相對強勁成長的預測，全年平均成長每日220萬桶。

國際能源總署IEA將需求成長預測下調至每日100萬桶以下，三者都預測供應短缺可能持續到今年冬季初，並且全球庫存將由持平轉為逐月下降。

富蘭克林證券投顧表示，就供應面而言，OPEC+雖決議自10月起逐步退出每日220萬桶的自願減產措施，但也闡明會視當時的市場狀況進行機動調整，整體而言OPEC+以外國家才是原油供應充足的主要因素，但OPEC+減產政策延長仍有助於油價下檔提供支撐；中東地緣政治風險擔憂仍需持續留意伊朗等重要石油生產國原油供應中斷風險。

需求面而言，全球石油需求依舊維持強韌，美國正處於夏季用油旺季期間，持續觀察汽油需求狀況，整體評估石油市場整體供需前景可能趨於緊繃，將支撐油價表現。

能源股受油價上漲支撐且類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。