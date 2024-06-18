美債、投資級債 強勢吸金

市場對於美國聯準會降息預期偏悲觀，擔憂風險情緒升高。過去一周各大債市ETF普遍獲得資金流入，整體固定收益型ETF淨流入81.3億美元，美國、亞洲分別獲53.8億、6.4億美元資金淨流入，但歐洲債市面臨0.4億美元淨流出。就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得52.4億美元淨流入，非投資級債ETF也有4.3億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，預期聯準會應會於12月才開始降息，仍要依據通膨降速狀況而定，債券可重新成為平衡股市震盪的利器，不僅殖利率誘人，而且大多數的報酬將來自於固定債息收益，這是15年來少見的機會。考量美國經濟強韌，以及財政赤字累積需要大量發債因應，因此仍較側重於中天期債的機會。此外，投資級或非投資級公司債利差已縮小至長期低檔，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，此時投資於債券大盤指數並非明智之舉，建議應由專業團隊精選持債。

安聯投信指出，數據反映通膨降溫取得進展，而就業雖然放緩但也依舊強勁，儘管最新點陣圖降低了今年寬鬆空間預期，但隨著軟著陸與不著陸成為市場預期的基本情境，聯準會維持利率的緊縮逆風也逐漸淡去，在通膨降溫及成長延續之下，金髮女孩經濟有望繼續提供有利風險資產表現的環境。

安聯投信表示，聯準會降息預期的發酵有望帶動風格及類股的輪動，和去年不同，已能看到許多產業的獲利增長在今年陸續觸底回升，這將是支持行情延續的重要關鍵。多頭行情延續可期，複合資產應對震盪。

策略上，安聯建議，當政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性的領域，但考量政策的步調仍具有不確定性，展望後市，短線漲幅累積後，可以複合資產作為核心部位掌握收益，以短年期債抗波動，搭配複合債把握息收和資本利得機會。