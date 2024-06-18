投資策略 聚焦三大主軸

富蘭克林證券投顧第3季投資策略建議出爐，建議投資人可適度提高風險意識但也無須過於保守操作，以免因為太早離場而錯失長線漲勢，看好降息行情、創新財、新動力三大主軸，建議留意包含美國穩定月收益平衡、精選收益複合債券、科技、生技、印度股、日本股、全球氣候變遷股、基礎建設／公用事業等八大類基金。

受惠於AI發展帶動企業資本投資，全球景氣動能升溫，共同激勵全球股市氣勢如虹，包括美股四大指數、歐股、台股及印度股市第2季以來均屢創歷史新高；而歐洲央行6月初降息1碼、為2019年來首見，聯準會（Fed）6月利率會議點陣圖中位數顯示今年仍有一碼的降息空間，牽動美國10年期公債殖利率回落，連帶第2季以來債市漲多跌少。

展望第3季，富蘭克林證券投顧指出，預期全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心靜待美國通膨降溫及Fed政策轉向，有利風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國選舉、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響。

據歷史經驗顯示，美國總統選舉年度，美股當年平均波段修正幅度為14%，其中越接近選舉的9月及10月美股走勢可能較為波動，但若美股出現震盪，應視為是進場機會，美股波段修正後進場一年平均漲幅為24%。

在全球股市屢創新高之際，建議透過多元配置策略追求投資組合持盈保泰，採取「WIN贏家策略」，首先，Fed在6月利率會議也釋出抗通膨取得小幅進展的正面訊號，利率點陣圖中位數顯示下半年有溫和的降息空間，在等待Fed降息行情（Wait for rate cuts）間，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。

股票部位看好創新財（Innovation）的科技及生技產業型基金，聚焦於AI PC、AI手機及AI新藥等創新領域的成長潛力，以及新動力（New momentum）題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，並看好AI將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，即使歷經第2季反彈，相關類股的評價面仍處長期相對便宜水位，伴隨基本面改善，具備補漲空間。