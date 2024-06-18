高評級債 納Q3核心配置

2024年上半年全球金融市場多頭猛攻，全球投資人等待兩件事：多頭何時回頭及降息政策發動時刻，第一金投信指出，美國經濟數據朝放緩方向、通膨也見走低，第3季投資策略建議，持續鎖定債券與基建股穩息收與AI創新趨勢成長股。

第一金投信投資長曾志峰表示，受惠全球AI熱潮不退，企業加大投資力道，科技獲利正向，也支撐股價多頭持續上攻，海外資產宜掌握AI人工智慧科技趨勢商機；至於台股持續攻高，背後最大的推手仍宜把握AI相關商機，台灣景氣燈號4月首度轉黃紅燈，分數達35分，創下2022年2月以來高點，主要來自AI需求加持，推動企業獲利持續上升循環。

隨通膨降溫，主要國家開始啟動降息，惟美國及台灣的寬鬆之箭尚未射出，市場預期今年9月聯準會可望展開降息，曾志峰指出，主要國家貨幣政策由中性轉向寬鬆過程，資金動能將有利於債券市場表現，目前長天期債券殖利率已回到合理價位，可採分批進場方式。過去兩年高利率環境，對企業營運、政府償債能力造成影響，後續要留意信評變化對低評級債券較有負向影響。

此外，新興市場也需留意受到匯率變動與信用品質落差的影響性，核心資產配置宜挑選高評級債券及長天期資產等投資標的。

曾志峰也提醒，目前多數地區股票評價已明顯高於十年均值，或處於歷史高位區，後續股票評價調整空間有限，不過，AI等趨勢型產業，公司營運持續惠於投資需求擴張，帶動股價長期表現，加上財報、獲利展望的提升等，對股價支撐性強，下半年市場進入傳統旺季，採購、消費等需求上揚，生成式AI科技帶動手機、PC的升級等，大型企業資本支出顯著提升，企業高規格投資，帶動終端需求多點開花、大幅成長，加上長期性資金布局及調整，可望催動市場後市表現。