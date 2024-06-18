富坦科技基金 績效嗆紅

6月以來科技界迎來多項盛事，輝達（NVIDIA）推出次世代Rubin架構、台北國際電腦展（Computex）吸引科技大廠發表新品、蘋果也在全球開發者大會（WWDC）宣布推出AI功能再次點燃AI話題。法人表示，美台聯手帶領AI領域發展，若投資人要同步參與這些盛事，布局在科技產業型基金將是一個選項。

今年台北國際電腦展讓許多人發現AI觸角正從雲端走向終端，除了用於資料中心和伺服器外，愈來愈多企業開始談論AI在工業電腦、桌電、筆電、智慧型手機、機器人、工廠、車用座艙等應用，而製造這些終端設備正是台灣的強項，正如NVIDIA執行長黃仁勳在台大的演講所述，台灣是世界AI中心。

理柏資訊顯示，目前台灣核備的境外資訊科技產業型基金共有20檔，其中，在美國和台股持股比重最多的五檔基金中，6月以來富蘭克林坦伯頓科技基金表現居冠，漲幅達8.2%，遠優於那斯達克綜合指數的6.7%漲幅與同業平均的3.0%漲幅。

基金專家指出，富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦在包含AI、雲端運算等十大「數位轉型」主題，前十大持股包含NVIDIA、微軟、亞馬遜、艾司摩爾、AMD等熱門AI概念股，隨各大科技公司持續加大AI投資下，可期待未來將看到愈來愈多產品或服務融入AI，並有利積極布局AI題材的科技型基金。

AI討論度可從財報會議中看出，根據Factset數據，統計至5月24日，今年首季提及AI的家數達到近200家，近半成分股都在討論AI，科技股中甚至高達九成公司都有提及AI。而在AI蓬勃發展下，Statista Market Insights預計至2030年生成式AI市場規模將超過3,600億美元，複合年增長率達46.5%。

資產管理業者認為，儘管2023至2024年期間在AI題材推升科技股的同時也提高了估值，但檢視MSCI世界科技指數的本益成長比（PEG），雖5月數值略高於五年平均，目前投資人並沒有為這些具長期成長前景且優質的科技股付出過高的代價，從財務基本面看，科技股長期以來一直擁有強健的資產負債表和獲利能力，此將幫助支撐科技股表現。