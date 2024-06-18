七檔台股型 股價攻頂

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台積電晶片調漲價格箭在弦上及庫存股執行中，推升台股加權指數昨（18）日收上22,757點再度改寫新高，連帶台股ETF同步走揚，共計有富邦台50（006208）、元大台灣高息低波等七檔台股ETF市價及規模同創新高，表現亮眼。

台積電庫存股已買進592張，均價917.97元，執行率約18%，目標區間為每股598元至1,281元，市場認為台積電股價低估，外資普遍拉升台積電目標價，推升台積電概念股及半導體族群紛紛雨露均霑，帶動盤面上達42檔台股ETF收盤價同步創下新猷，占全體62檔中的67.7%。

除了價格上漲外，買盤仍持續流入台股ETF中，昨日共再流入53.8億元，雙因素推升台股ETF合計總規模來到2兆2,891.36億元，亦創下新高，其中，收盤價與規模同寫新高共有七檔，包含富邦台50、元大台灣高息低波、凱基優選高股息30、大華優利高填息30、兆豐龍頭等權重、群益科技高息成長和台新臺灣IC設計。

元大台灣高息低波已經連續被買達33天、累計淨申購金額達112.26億元，昨天在創新高的背景下仍被買超20億元，為全台股ETF最多，收上59.4元，規模增至770.68億元。至於大華優利高填息30規模突破300億元至348.41億元，超越富邦特選高股息30，成為台股ETF規模第11大。

至於在高價ETF部分，元大電子昨日收上99.6元，有望成為第八檔台股ETF百元俱樂部的成員。

展望台股後市，群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台股目前呈現多頭上漲格局，並均已創下波段新高，整體多頭格局可望延續。短線上，股市氣氛仍佳，惟6月適逢法人機構季底作帳及結帳旺季，加上台股上市融資水位目前處於高檔，投資人要提防大盤漲多後的修正風險，投資策略仍為分批布局。

投資策略上，新光投信建議，目前台股指數呈高檔震盪格局下，如果投資人擔心指數或股價位置太高，可以選擇強勢股拉回持續偏多操作，由於台積電目前先進製程產能仍舊受限，供應吃緊情況仍在，預料未來AI應用持續大幅度成長，台積電未來在漲價題材助攻下，將有助於國內半導體產業維持成長動能不墜。

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