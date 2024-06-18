台新日本半導體 下月開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

全球AI浪潮下，為半導體產業帶來爆發力商機，日本半導體設備在全球市占率高達三成，僅次於美國。台新投信看好日本半導體產業在全球影響力與日俱增，推出台新日本半導體ETF（00951），為全台首檔聚焦日本半導體ETF，預計7月8日開始募集。

台新投信表示，由於日本職人高度專注、耐心最佳化每個製程環節，促使半導體設備競爭力大幅提升，形成難以打破的壁壘。另一方面，護國神山台積電也看好日本半導體產業鏈，日本熊本廠於今年2月24日開幕，這是台積電新一波海外布局中首座量產的晶圓廠，也是日本最先進製程晶圓廠。

根據Bloomberg統計，今年以來，上游半導體指數（指數納入日韓台美法荷等企業）累計漲幅37%，而日本半導體指數（指數聚焦日本）累計大漲43%，表現更勝一籌。觀察日本半導體指標股表現，其中，迪思科Disco今年來飆漲60%，東京威力科創亦有31%的漲幅，可看出日本半導體廠優異的股價表現能力。

台新日本半導體ETF經理人黃鈺民指出，日本政府大刀闊斧推出「半導體振興計畫」， 外資援引台積電等外企，本土則力推日本八家企業包含索尼、豐田等扶植的新創公司Rapidus研發2奈米技術，推進日本半導體發展，日本半導體ETF後市漲升行情俏。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，日本在半導體設備、材料市場居全球領導地位，以整體市占率而言，分別達30%、48%，由於擁有關鍵技術，加上官方挹注資源及補貼，並將半導體列為特定重要物資，同時引入龍頭大廠在日本當地設立生產據點，進一步帶動日本半導體產業復興，成為布局日股再起不可或缺的投資亮點。

新光投信投資管理處副總吳文同分析，AI大潮來臨下，全球半導體維持多頭格局不變，繼Computex展後、隨蘋果AI開跑， AI長線題材持續，唯資金輪動快速，建議投資人擇優操作，可以持續鎖定「半導體先進製程」、「AI供應鏈」兩大電子題材。

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