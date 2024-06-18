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大盤頻創新高！逾百檔台股基金淨值同創新高 逾45萬人賺翻

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股近期漲勢凌厲，頻頻創新高，台股基金也跟著績效長紅，統計有112檔淨值同創新高，讓超過45萬投資人賺錢。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股近期漲勢凌厲，頻頻創新高，台股基金也跟著績效長紅，統計有112檔淨值同創新高，讓超過45萬投資人賺錢。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股近期漲勢凌厲，頻頻創新高，台股基金也跟著績效長紅，統計有112檔淨值同創新高，讓超過45萬投資人賺錢。如以成立以來的績效來看，群益馬拉松、統一奔騰、統一黑馬、PGIM保德信高成長、安聯台灣科技、瀚亞高科技共6檔基金績效超過2000%。

台股基金績效表現亮眼，除了有6檔基金績效自成立以來超過20倍以外，統一龍馬、群益店頭市場、野村中小、富邦長紅也都有1700%以上的好表現。這十檔皆成立超過20年以上，堪稱讓投資人一直賺錢的長春台股基金。

群益投信表示，台股創新高後，盤勢亦開始震盪加劇，預期台股指數將高檔震盪，台股接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議可以台股基金日日扣或定期定額分批買進，分散進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，由國際資金流動可以看出外資仍相對青睞台股市場。在台股科技股中，最強勢族群仍以AI相關為主，受惠蘋果WWDC發表AI功能，蘋概股亦開始接棒起漲，電子權值輪動上漲，帶動市場做多氣氛居高不下。

同時全球非美國家2024年總體經濟持續復甦，傳產第2季需求不看淡，科技產業亦受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的需求加上AI趨勢不變，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長下，多頭可望延續發展。

淨值創新高、成立來前十名台股基金近三月績效排名，扣除法人、後收、N級別。（資料來源：CMoney）
淨值創新高、成立來前十名台股基金近三月績效排名，扣除法人、後收、N級別。（資料來源：CMoney）

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