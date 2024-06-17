美股基金商品 淨流入155億美元

隨美國通膨降溫、聯準會鷹中帶鴿讓年內仍有望降息二次，再加上蘋果新產品可望迎來新一波換機潮，刺激過去一周股債齊揚。從資金流向看，過去一周整體股票型ETF獲235.2億美元的資金淨流入，美國、中國、歐洲、亞太、拉美分別獲得155億、15億、9.2億、2.7億、0.9億美元資金流入，但淨流出日本4.9億美元。

富蘭克林證券投顧表示，近期美國通膨及就業數據出現降溫，淡化通膨持續黏著的擔憂，聯準會最新點陣圖預計，2024年內僅會降息1碼，但預計2025年將降息四次，立場鷹中帶鴿，因此各天期殖利率大幅滑落，激勵債市上揚。

在此環境下，投資者可將美國平衡型及精選收益複合債券型基金作為核心資產，把握鎖定高殖利率的最後機會；而蘋果與OpenAI的合作，加上Adobe用戶對其AI產品需求強勁，顯示AI的應用將愈來愈廣，需求可望保持強勁，科技股可望持續受惠，投資人應繼續關注AI相關題材的發展，可伺機逢回加碼科技。AI高速運算衍生的龐大電力、及冷卻需求也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。建議投資人多元布局生技、基礎建設、公用事業、氣候變遷等投資題材。