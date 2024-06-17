台美股指標正向 市場看多

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察的最新訊號顯示，美股現金水位為0%，代表多頭市場看法，各項指標完全偏向正向；台股現金水位為2%，看法也是多頭，指標也偏正向。

第一金投信表示，本周影響美股訊號變動主要特徵因子為：標普500指數波動率持續保持在低位，儘管地緣政治仍有波動，經濟數據略顯疲軟，VIX指數暫不受影響，市場維持平穩市況。此外，短天期利率與大宗物資間的相關係數變動趨於一致，投資者對於未來通膨與經濟成長看法偏正向。

上周蘋果在WWDC開發者大會上釋出的展望，激勵台灣股市的蘋果供應鏈、半導體及AI供應鏈等相關個股大漲，推升台股多頭氣勢。

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