國泰台灣高股息 點火

經濟日報／ 高瑜君
圖／經濟日報提供
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台股6月受權值股帶動，加權指數走揚衝破22,000點。兩大權值股台積電、鴻海表現亮眼；台積電憑藉先進製程、封裝服務的優異技術，成為AI大廠爭相合作首選，已拿下輝達以及蘋果兩大科技巨頭訂單，行情持續看好。鴻海則穩定布局伺服器以及手機、PC等邊緣AI需求，手上訂單爆量，股價持續反映利多。

不只台股迎來多頭，美國勞工部12日公布5月最新消費者物價指數（CPI）出現降溫訊號，激勵科技股持續上攻，那指、標普500指數連二日創新高；美聯準會（Fed）決議6月基準利率維持在5.25%~5.50%不變，符合市場預期，顯示美國勞動力市場緊張狀況有所緩解、通膨逐漸降溫。

台灣作為美國AI主要供應鏈合作夥伴，包括蘋果、輝達、超微等皆與台廠保有密切合作關係，也有望帶動台股在後市有更好的表現。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台灣是全球AI產業發展的關鍵區域，可提供上中下游完整的解決方案。由於台股股利殖利率位於全球股市前段班，容易吸引國際長線資金進駐，加上台灣在AI供應鏈中不可撼動的地位，坐擁半導體產業鏈核心企業，蘊藏許多優質標的即投資契機。

國泰台灣高股息基金前十大持股中，截至4月底為止AI類股的比重達40.7%，整體電子股比重達69%，精準掌握AI商機，基金前十大持股包括護國神山台積電（2330）、伺服器大廠鴻海、廣達，以及IC設計龍頭聯發科、聯詠等指標型企業，由經理人主動調整持股，隨時掌握AI市場趨勢，投資人申購國泰台灣高股息基金，就等同於掌握台灣半導體產業命脈。

國泰台灣高股息基金-配息機制B除每月配息外，7月1日前參與申購還有機會迎來加碼配，梁恩溢認為今年很大程度受到AI題材影響，國泰台灣高股息基金逐步調整投資組合，將更迎向AI；由於目前AI整體發展仍處在相當前期，預計下半年至明年將迎來爆炸性的成長，建議投資人可以提早布局。

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