富達投資教戰 看好科技股

富達國際昨（17）日在投資趨勢記者會中發表看好的趨勢主題。其中，投資區域較看好日本、美國；投資主題仍以科技居首，其次是工業（智慧電網）、醫療保健。產業方面能源及生物科技也可留意。

富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長李少傑指出，多重資產通常投資人會聯想到固定收益、波動控制，這次希望介紹另一個思路，從「趨勢」來切入。

富達國際多重資產基金經理王陶沙表示，今年年初市場預期要降息七次，接下來不斷修正，即便到上周聯準會也沒有一個很明確一致的觀點。不過，只要能選擇正確的「趨勢主題」跟標的，就有機會創造超額報酬，策略就是鎖定趨勢／區域／產業，掌握短中長期成長引擎。

以科技趨勢主題為例，科技推陳出新，長線成長動能持續，科技發展最大的背後動力來自於人類對更便利生活方式的渴望，只要這份渴望仍在，科技發展就會持續前進。以最夯的AI趨勢主題為例，AI價值鏈最上層是非科技產業的應用端，依賴使用者需求與偏好、基於商業盈利能力驅動，當前的確定性較低。中層的科技產業包括AI基礎模型、雲端運算、硬體等，最底層也是非科技產業，例如相關基礎設施，例如數據中心、電力、網路等資本設備的投資。

AI將帶動電網基礎設備升級，預計到2050年，電網投資將達到21兆美元，新增900萬公里的輸電網路。在40%歐洲配電設備使用期間超過40年，70%美國電網設備逾25年之下，維護與更換電網基礎設備都將帶來新的商機。

區域主題方面，王陶沙採用多面向分析，鎖定具獲利前景的區域。例如看好的日本，在許多關鍵指標例如資本支出增加、毛利率增加、營收增加、獲利增加、股利增加、轉嫁成本能力、資本回報率增加等都處於領先地位，因此在2023年7月就加碼日本股市。

至於產業主題，策略是對應景氣循環，加碼受惠產業。例如復甦初期到中期擴張加碼景氣循環股如工業、科技、原物料、能源等，到了後期放緩、衰退期，加碼防禦性類股如健康護理、民生消費、公用事業等。