印度「政」盪 股市短空長多

印度現任總理莫迪雖連任，但選舉結果顯示人民黨席次未過半，市場擔憂政治不確定性加劇。法人預期，印度股市短期將遭遇震盪，但長線仍具上漲潛力。過去四次大選經驗顯示，選後一年印股上漲12.8%，選後二年、三年達54%及64%。

富蘭克林證券投顧表示，印度國會大選結果即將揭曉，雖然執政黨選情未如先前市場預期樂觀但也順利組建政府、總理莫迪確認取得第三個任期，而印度過去十年的改革已然根深柢固，未來也將繼續維持長期結構性成長動能，政策重點方向仍是透過生產連結激勵計畫（PLI）發展製造基地，將基礎建設成長自公共部門轉向民營部門，並專注於包含再生能源、刺激消費，且可能重新關注農村收入等政策面向。

國泰投顧表示，觀察過去選舉結果公布日前後印度股市的波動度，結果公布日前市場波動度提高，但隨著時間，波動度將陸續回歸選舉前的位階。短期變動雖大，但長期將回歸正常。統計過去四次印度總理大選結果公布日後的印度股市表現，公布結果後短期平均表現震盪上漲，一年後平均上漲12.8%，隨著時間拉長，股市回歸基本面，選後二年及三年平均報酬達54%及64%。

莫迪於2014年勝選並成為印度總理，在任期間推動印度製造、國家基礎建設等政策，帶領印度經濟成長，過去十年平均GDP成長率達6.3%。莫迪在任期間，印度股市上漲204%。今年莫迪確定展開第三個任期，政策有望延續，市場預期2024年及2025年GDP成長率分別為6.8%及6.5%，企業獲利成長率則可分別達34.8%及14.5%，股市具有上漲潛力。