新基金募集 擁抱AI

全球經濟前景正向，但股市高檔波動難免，法人看好股價同步震盪向上。安聯AI收益成長多重資產基金近日獲金管會核准募集、野村全球科技多重資產基金7月1日將開募，兩檔新產品共通點都將擁抱AI生態鏈，皆以AI為核心優勢，追求多元收益來源。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭分析，聯準會表態雖通膨走勢仍須持續緊盯，但美國貨幣政策即將迎來放寬的展望不變，企業財務狀況健康，現金持續投入風險性資產，短線乖離若過大或有回檔與波動可能，但因長期展望佳，後續看好股債市同步震盪向上，可採多元資產布局策略，掌握股債輪動上漲契機。

圖／經濟日報提供

由股市分析，在成熟市場方面，歐洲股市評價具優勢，降息在即景氣有望好轉，靜待上調時機，而美國經濟表現相對較佳，企業獲利具韌性；新興市場部分，預期主要國家貨幣政策即將啟動降息的情緒升溫之下，資金流動有利新興市場表現。

債市部分，市場預期Fed今年將開啟降息循環，利率將有機會下降，長天期債券價格漲勢相對強勁，在今年Fed可望進入降息循環的大環境下，債券等相關產品也將受惠。

安聯投信分析，未來資產配置方向上，包括AI相關產業企業資本增長及股息、可轉換證券的收益、非投資等級債券利息以及搭配保護性買權（covered-call）策略賣出買權以獲取權利金，提供基金投資組合額外收益機會，利用跨資產配置方式，達到分散風險及獲取多元收益特色。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，據FactSet統計，在這次第1季財報，有40%標普500指數成分股提及AI，創下新高，對比五年前只有1%的公司提及AI，各科技大廠正不斷提高AI及雲端運算方面的支出。

展望後市，安聯投信表示，隨著利率政策的逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，市場短線漲幅累積後，在多頭行情延續可期的情況下，複合資產應對震盪並作為核心部位掌握收益，再搭配多重資產布局主流趨勢領域，在降低潛在震盪之餘，也有助掌握輪動行情。