複合債基金 可納入理財配置

現在是布局債券的時機？資產管理業者表示，當前布局債券商品「兩機」不可失，分別是趁機、良機，對於擔心錯過行情的投資人來說，現階段可藉由基金經理人選債的複合債基金來網羅各債市投資機會。

在聯準會會議後，市場再度重新調整對今年利率政策預期。富蘭克林證券投顧表示，市場調整對聯準會降息過度期待的情境在過去一年已發生過幾次，採取中天期持債的中性利率曝險策略乃順應債市震盪的良方。歷史經驗顯示，債市行情於降息前即可啟動，建議藉由精選收益複合債網羅各債市機會的良機。

富蘭克林證券投顧認為，當前投資債市的優勢之一是「趁機」，即趁美國高評級綜合債殖利率重登5%的機會。回溯最近兩年美國高評級綜合債指數到期殖利率於2022年10月14日、2023年7月6日開始登上5%以上的波段，由這兩日結算至2024年4月8日殖利率重返5%的指數含息報酬分別為6.99%、2.69%，顯示就算在投資首日、結算日市場殖利率相近，然而債息收益仍持續在累積。若殖利率自高檔下滑，更有資本利得空間。

優勢之二是「良機」，意即債市行情不必於等到降息才開始。考量聯準會1989年以來五次的貨幣政策調整經驗，美國綜合債自停止升息日之後24個月報酬率平均為19.69%。而自停止升息到降息首日平均歷時八個月，這段期間的債市平均上漲8.94%，顯示行情於降息前即已啟動。值得注意的是，過去五次聯準會降息時期，美國史坦普500指數於前兩次期間上漲、但最近三次期間下跌，反觀複合債指數卻是五次均上漲。

去年第4季起，投資人一直關心聯準會何時啟動降息，施羅德投信認為，與其揪著心關注聯準會動作，不如將這種煩心事交給主動型投資管理團隊，建議可善用目前利率拐點之際，債券受惠程度高，可透過複合債投資策略安心配。