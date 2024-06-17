印度股帶勁 後市可期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

印度大選落幕，日前印度總理莫迪宣示就職，展開第三任任期，印度股市在市場情緒宣洩後回歸基本面。投信法人認為，印度經濟強勁成長，且莫迪連任也意味現有政策延續性高，未來在市場信心重聚下，看好股市有望再創歷史新高，投資人可伺機布局印股基金。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，從總經面來看，印度5月製造業與服務業PMI仍持續在景氣榮枯線50之上，其中服務業PMI更彈升至61.4，續創14年高位，在強勁的本地需求下，印度服務企業取得來自全球各地的新業務，加上CPI年率順利下滑，顯示印度經濟仍持續走在增長的正向軌道上。再者，根據5月底公布的印度最新一季GDP成長率，為7.8%，遠高於市場預期，主要反應投資增加帶來的乘數效應，故強勁基本面將為印度股市提供支撐。

林光佑指出，在政局方面，隨著總理莫迪宣誓就任，內閣人選也已確定，特別是過去五年進一步提振經濟的相關部門依然由現任部長續任，顯示執政黨BJP談判優勢。此外，政府在基礎設施建設、城市發展和電力等方面的重點工作料將由BJP持續推進，預計將按照競選宣言中的政策目標進行治理，對外國機構投資者亦是積極信號，將有助市場穩定和增長。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，市場預估印度今、明兩年預期營收與盈餘仍有約15%的高雙位數成長，顯示企業獲利成長趨勢不變。

印度 基本面

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