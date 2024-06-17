全球市場觀測站／投等債、金融債吸睛

美國通膨數據優於預期，激勵市場信心，聯準會維持利率不變已在市場預期中，對市場影響有限。不過，上周股市呈現漲跌互見，資金聚焦在科技股，債市方面，受惠於美債殖利率走低，信用債券表現突出，投資級債券領先。

上周美國先後公布5月CPI與PPI數據，CPI與核心CPI年增率分別為3.3%與3.4%，均低於經濟學家預期，核心CPI並來到近三年新低，PPI的月增速為負0.2%，是去年10月以來最大降幅，年增率2.5%也低於預期。

野村投信表示，最新通膨數據顯示通膨持續走緩，已可確定聯準會未來方向不會是升息而是降息，聯準會今年降息次數雖有限，但在趨勢確立後，美債殖利率進一步走低至4.25%附近，利率敏感度較高的投資級公司債持續上漲，希望參與未來降息的投資人應把握機會進場。除投資級公司債，債券到期殖利率更高的金融債亦為值得留意標的。

上周科技股漲勢依然凌厲，費城半導體指數單周上漲逾5%，MSCI全球資訊科技指數漲幅也在5%以上，但其他產業表現並不突出甚至回跌。繼6月初的台北國際電腦展（Computex）後，上周蘋果的年度開發者大會也宣布多項新功能，包括與OpenAI攜手合作，在iOS 18引入全新AI，激勵蘋果股價走高，且市值再度站上3兆美元。

野村投信指出，從股市的表現可以看出AI的長期成長趨勢已成為市場共識，即使利率在高檔，但企業對於AI的資本支出仍非常積極，成為相關類股持續上漲的重要推手。即使短線漲幅較高，但市場情緒偏向樂觀，良好的基本面也有助提供下檔支撐，因此持續看好科技股表現。

由於不少股市評價面已位於高檔，短線仍須留意獲利了結賣壓造成震盪整理，建議投資人均衡布局，在股市回檔時分批布局受惠於AI成長趨勢較高的市場與族群，另外亦可趁美國降息前伺機介入債市，包括投資級債、新興美元主權債以及美元非投資級債券均為適合標的。