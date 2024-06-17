AI鏈加持 台韓股吃補

美國聯準會（Fed）本月決定不降息，鋒裕匯理資產管理預期，Fed今年可望降息兩次，全球主要市場貨幣趨於寬鬆；亞洲將是今年成長最快的區域，看好股票資產，尤其是台灣及南韓等受惠於人工智慧（AI）趨勢的市場，印度、印尼、越南則受惠內需龐大。

鋒裕匯理資產管理資深新興市場總體策略分析師黃舒分析，Fed今年降息兩次，原因是美國通貨膨脹及消費趨勢都下行，即使下滑速度比預期慢。

黃舒指出，美國經濟第1季很強，但預估會放緩，今年全年成長率預估達2%多。鋒裕匯理上修美國今年通膨數字，從2.5%上調到2.7%。雖然美國通膨仍高，但趨勢向下且經濟成長力道也將放緩，因此Fed今年將降息2碼（即0.5個百分點），且明年將降息六次共6碼。

其他央行動態，黃舒認為，歐洲央行（ECB）本月降息後，7月將休息，之後連三次都降息，全年降息四次共4碼。英國央行今年也預估會降息四次，從8月一路降到年底。亞洲方面，鋒裕匯理對日本經濟成長率從1.3%下修到0.7%，日本經濟改善，但長期結構問題仍在，預估今年不會再升息，貨幣政策維持寬鬆。台灣今年下半年不降息，但將在明年第1季開始降息半碼，接著每季降半碼，全年降2碼。

黃舒認為，亞洲是今年全球成長最快的區域。在高經濟成長、低通膨、無降息空間的大環境下，最佳資產類別是股票。鋒裕匯理持續加碼科技類股，亞洲更是全球產業鏈遷移體系的受惠區域，就景氣周期的觀點來看，台灣及南韓都處於AI產業供應鏈，至少到年底前都持續看多。