長天期歐債 受惠降息循環

鋒裕匯理上周舉行第14屆Amundi鋒裕匯理全球投資論壇，執行長波德森（Valérie Baudson）在論壇表示，全球經濟正在改善，預估今、明兩年經濟成長率都有3%。美國經濟有韌性，但成長趨緩；歐洲新的貨幣周期已開始，短期前景令人鼓舞；亞洲受惠於人口因素、投資及創新等因素，仍是全球經濟成長驅動力。

鋒裕匯理是歐洲最大、全球第八大資產管理公司，所管理的資產規模達2.1兆歐元。今年鋒裕匯理全球投資論壇主題為「付諸行動的調適對策：擘畫未來新路徑」，聚焦經濟局勢的多項轉型進展，包括總體經濟、地緣政治、能源轉型等。

波德森提醒，目前歷史與地緣政治重新成為焦點，鋒裕匯理也投入不少時間及精力去研究地緣政治變化的衝擊。新政治及經濟勢力提供投資機會，尤其是在亞洲及中東。能源轉型及科技創新將是地緣政治緊張局勢核心，有利大國維持領導地位且達成更高成長率。不過，在國家或區域層面，氣候保護與經濟發展間須做出妥協。創新、數據隱私及風險管理間，同樣必須權衡。

鋒裕匯理集團投資長莫提耶（Vincent Mortier）指出，全球總體經濟不確定因素仍多，未來數月會有更多輪動現象，在經濟更明朗之前，投資宜保持靈活，可注意被低估的標的。

整體來看，莫提耶說，西方低估亞洲的成長動能。以中國大陸及印度來說，中國在多項關鍵產業排名第一，印度經濟成長率維持8%以上，都不可忽視。

鋒裕匯理資產管理首席經濟學家暨投資研究院主席迪芬（Monica Defend）指出，下半年要注意經濟成長率、通貨膨脹等數據，勞動市場數字尤其是關鍵。投資人現在忙著猜測美國聯準會（Fed）降息一或兩次，但重點其實在通膨趨勢向下。

迪芬預期公債殖利率將變得陡峭，看好歐洲長天期債券，因為將受惠於歐洲央行（ECB）本月開啟降息循環。Fed要到下半年才降息，美元仍強勢，目前較看好新興市場強勢貨幣債。

迪芬認為，原物料也可以納入投資組合。雖然通膨趨勢向下，但如果通膨意外上揚，黃金是很好的避險標的。至於原油，預估國際油價約在每桶85-90美元，鋒裕匯理目前是中性看待。