台股持續創高，資金行情活絡，帶動台股基金績效亮眼。統計近一周台股基金績效前十強，淨值漲幅高達6.7%~8%，由富邦基金以8%拔得頭籌，日盛台灣永續成長股息、日盛上選分居第二、第三。

聯準會（Fed）暗示今年降息一次，但依主席鮑爾言論，市場仍保留兩次降息（預計在9月和12月）的可能性，且美國通膨日益放緩，代表經濟依然邁向軟著陸，資金面也轉向寬鬆的高勝率環境，看好股、債市接下來表現。

日盛投信台股投資研究團隊表示，此次FOMC會議提及2024年經濟成長（GDP）和失業率並無修正，並調高核心通膨預測及利率點陣圖預期，而鮑爾會後記者會削弱通膨預測的重要性。市場預期鮑爾在為Fed開始降息設定較低的門檻，未來通膨若進一步放緩便足以在9月調降利率，這將有機會促使美國跟隨歐元區、加拿大降息，激勵投資市場多頭續行。

國內台股一般型基金績效 圖／經濟日報提供

日盛投信台股投資研究團隊指出，美國5月生產者物價指數（PPI）較前月下降且為近三個月來第二度下跌，創下七個月最大減幅，再次證明美國通膨壓力放緩。此外，就業市場也持續降溫。台股短線受到今年確定不再升息影響、指數持續創高。第1季季報公布後上修企業獲利，回推台股評價相對正常，可逢低留意布局時機。此外，6月可持續關注股東會，各龍頭企業對未來展望所釋出訊息。

日盛投信台股投資研究團隊分析，下半年台股投資主軸仍是AI與半導體。AI Server供應鏈第3季開始進入出貨旺季，基本面相對較佳，仍為觀盤重心。

展望下半年，富邦投信股權投資部主管謝育霖判斷，台股行情將聚焦於三個大因素。第一是美國總統選舉，目前研判兩黨為贏得大選，將針對財政政策開出積極支票，有助整體需求，另外，也將加大對台灣企業的招商力度，整體對台股利多於弊；第二是貨幣政策，主要經濟體除日本，研判下半年貨幣政策較上半年轉鬆機率高，有助市場資金流入；第三、AI科技的發展將持續吸引資金往科技聚集，對提升台灣科技股評價有正面效益。因此看好台股下半年行情，其中AI科技、半導體、重電及營建等行業將是可重點關注的行業。