台股持續多頭 這檔主動型基金掌握AI科技命脈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰台灣高股息基金-配息B類型淨值走勢與配息紀錄表(國泰投信整理)
國泰台灣高股息基金-配息B類型淨值走勢與配息紀錄表(國泰投信整理)

台股22,000點成常態？6月14日權值股發威，帶動台股在盤中寫下22,467點新紀錄，台積電（2330）與鴻海（2317）表現亮眼。台積電憑藉先進製程、封裝服務的優異技術，成為AI大廠爭相合作首選，目前已拿下輝達以及蘋果兩大科技巨頭訂單，行情持續看好，13日股價更再創新高，一度觸及935元。其次鴻海同樣受益於輝達，手中訂單量暴增，盤中創下16年新高，來到198.50元，目前鴻海受惠伺服器及手機、PC等邊緣AI需求，股價持續反映利多。

國泰投信表示，不只台股迎來多頭，美國勞工部12日公布5月最新消費者物價指數(CPI)出現降溫訊號，激勵科技股持續上攻，那指、標普500指數連二日創新高；6月13日美聯準會(FED)決議6月基準利率維持在5.25%~5.50%不變，符合市場預期，顯示美國勞動力市場緊張狀況有所緩解、通膨逐漸降溫。台灣作為美國AI主要供應鏈合作夥伴，包括蘋果、輝達、超微等皆與台廠保有密切合作關係，也有望帶動台股在後市有更好的表現。

國泰台灣高股息基金（0056）經理人梁恩溢認為，台灣是全球AI產業發展的關鍵區域，可提供上中下游完整的解決方案。由於台股股利殖利率位於全球股市前段班，容易吸引國際長線資金進駐，加上台灣在AI供應鏈中不可撼動的地位，坐擁半導體產業鏈核心企業，蘊藏許多優質標的即投資契機，國泰台灣高股息基金前十大持股中，截至4月底為止AI類股的比重達40.7%，整體電子股比重達69%，精準掌握AI商機，本基金前十大持股包括護國神山台積電、伺服器大廠鴻海、廣達（2382）及IC設計龍頭聯發科（2454）、聯詠（3034）等指標型企業，由經理人主動調整持股，隨時掌握AI市場趨勢，投資人申購國泰台灣高股息基金，就等同於掌握台灣半導體產業命脈。

國泰台灣高股息基金-配息機制B除每月配息外，7月1日前參與申購還有機會迎來加碼配，梁恩溢表示，今年很大程度受到AI題材影響，國泰台灣高股息基金已逐步調整投資組合，將更迎向AI；由於目前AI整體發展仍處在相當前期，預計下半年至明年將迎來爆炸性的成長，投資人可以提早布局。國泰投信與全盈+PAY、悠遊付等電子支付平台合作，讓投資人在家也能完成國泰投信開戶及綁定支付；即日起至12/31，於國泰投信線上申購國泰台灣高股息基金，不論單筆或是定期定額更享0元手續費。

AI 國泰 高股息

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