應對Fed決策 法人喊股六債四

最新聯準會（Fed）6月利率會議出爐，一如市場預期。綜合凱基、統一、永豐、新光四家ETF發行商看法，在股市投資上，四家業者同步看多AI族群，多半建議股多於債進行配置，台股可配置約30%資金、海外股也可以配置30%資金。

Fed將聯邦基金利率維持在5.25%至5.5%目標區間不變，此為連續七次維持利率不動，讓基準利率繼續處在2023年高點，且利率點陣圖中位數將今年降息幅度預估自3碼縮減至1碼，而降息時間點取決於數據。

Fed會議後的股債ETF投資建議 圖／經濟日報提供

對此，凱基投信指出，本次Fed會議論調符合預期，在經濟預測報告中，Fed維持經濟成長預測，微幅上調通膨相關數據，顯示通膨仍存上行壓力，同時最新利率點陣圖顯示，2024全年降息幅度為1~2碼空間。因此，在著眼於未來升息結束後投資機會的同時，維持股債均衡配置，穩健應對市場變化。

永豐投信建議，以「股六債四」為投資策略方向。在基本面無虞、無系統性風險情況下，股市長期來看仍會震盪向上；債券部位則是減低股市逢高可能帶來的波動風險，同時因應降息循環可能帶來的資本利得機會。

不過，股債配置雖然是進可攻退可守的策略，但也須要留意降息速度以及市場變化，以及個人風險承受度，再去調整股債配置比例。

展望後市，新光投信表示，近兩年來AI推升全球半導體類股走高，未來半導體產業是高科技重中之重；AI更是半導體核心，帶旺美股那斯達克、費半等主要科技指數，持續向上表現衝高。

美國經濟展現強勁韌性，有助於全球經濟需求穩定成長，也有助於下半年風險資產表現，預估相關半導體及AI供應鏈營收與獲利可望逐步提升，目前可以預先尋找股票型ETF布局機會。

統一投信表示，近年全球股市主流為AI，美國是AI產業搖籃，具備最先進的AI技術，使美國科技股ETF成為海外股票ETF布局首選。在AI發展衍生龐大商機中，包括AI軟硬體、雲端及應用等領域，AI伺服器霸主輝達、AI軟體應用先驅微軟、雲端服務龍頭亞馬遜、及有望推出AI手機的蘋果等，科技巨頭都居主導地位。

在海外股ETF部分，投信建議，以科技股、龍頭股為優先配置建議，舉凡如統一FANG+（00757）、凱基全球菁英55、永豐美國科技、新光標普電動車等。至於台股ETF中，建議可留意標的包含新光臺灣半導體30、凱基優選高股息30、永豐ESG低碳高息、永豐優息存股。

永豐投信表示，台股目前已處於相對高位，資金可能由漲勢領先的科技股，輪動至獲利相對穩健的金融、傳產類股，因此在台股ETF配置上，建議以產業分散的ETF組合搭配。

凱基投信指出，短線若市場出現較大回檔，可積極布局成長資產。台股是全球最受惠AI發展趨勢的市場，現階段全球政府/公司全力堆積AI算力增加資本支出，對具備完整上中下游AI產業鏈的台股有絕對激勵效果。雖目前指數持續創高，但預期台股正式進入評價升級階段（Re-rating），從評價面來看，尚未對台股後市構成壓力。