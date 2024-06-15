BBB投等債 可適度配置

聯準會（Fed）點陣圖顯示2024年僅降息一次。綜合凱基、統一、永豐、新光四家ETF發行商看法，現階段Fed利率按兵不動，維持高檔的情境下，反而是啟動分批進場布局的最佳時機，建議配置約四成資金在債券ETF中。

債券ETF可留意標的如凱基美國非投等債（00945B）、凱基A級公司債、新光投等債15+、新光A-BBB電信債、統一美債20年、永豐20年美公債。凱基投信指出，相較股市，今年迄今債市表現相對平庸，主因仍在於市場持續下修/延後對Fed降息幅度與降息時點的預期。但近日公布的CPI與Fed會議結果預告，下半年降息路徑將逐步明朗，過去一年多以來壓抑債市表現的利率風險預期將會緩解。現階段美公債殖利率仍位居高位，因此對各類債券長期而言都是適合鎖定高利的投資機會。

新光投信固定收益部協理李淑蓉建議，投資人宜持續鎖定「中長天期」的投資等級債券，因這類債券受到利率變動影響較小、債券價格所承受的波動風險，又相對長天期債券低，加上這類債券未來受惠於降息幅度大於短期債券，特別是投資組合平均信評集中於BBB級別的投資等級債券ETF，可以兼顧債券收益與信用品質。

現階段在Fed利率按兵不動的情境下，反而是啟動分批進場布局投資等級債最佳時機。從過去經驗來看，Fed從停止升息到降息期間，中長天期投資等級債券皆有不錯的績效表現，未來債券價格走勢值得正面看待。

統一、永豐投信則同步建議布局長天期美國公債，分散投資組合風險。永豐20年美公債ET經理人林永祥指出，美國通膨趨緩，今年降息的可能性大，以過往經驗來看，升息循環結束後，經濟容易遭遇逆風，債券的違約風險就會升高，因此，在掌握降息帶來的債市投資契機，建議以高評級的公債為主，違約風險相對低。