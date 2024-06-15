基金特蒐／復華全球物聯網 犀利

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
復華全球物聯網科技基金去年隨生成式AI橫空出世，進一步聚焦相關供應鏈應用商機，並繳出逾四成報酬。 路透
復華全球物聯網科技基金去年隨生成式AI橫空出世，進一步聚焦相關供應鏈應用商機，並繳出逾四成報酬。 路透

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞。復華投信／提供
復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞。復華投信／提供

科技股持續引領全球股市多頭，聚焦創新科技主題的復華全球物聯網科技基金，今年來績效上漲逾三成，名列類型前茅，目前規模居投信發行全球科技主題基金之冠。

成立於2016年7月的復華全球物聯網科技基金，是國內第一檔主動式管理、聚焦物聯網科技的主題基金，投資標的鎖定熱門科技產業趨勢標的，從剛成立時聚焦工業4.0、FinTech、自動駕駛、智慧醫療、雲端計算與大數據、智慧物流等六大主題，一路跟隨全球科技產業脈動演進；去年隨生成式AI橫空出世，進一步聚焦相關供應鏈應用商機，並繳出逾四成報酬。

根據復華投信官網月報顯示，復華全球物聯網科技基金，目前持有美股部位逾五成最高，其次是日、台、韓等市場，產業配置以資訊科技及相關工業類股為主。除了聚焦具產業龍頭競爭優勢的美國大型科技公司外，並搭配台灣、日本等關鍵供應鏈商機。前十大持股如輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、台積電（ADR）、奇鋐等，皆是目美台AI供應鏈指標概念股。

全球科技股於4月一度出現明顯回檔修正，不過在市場看好前景下，吸引資金回流，行情再度震盪走高，推升那斯達克、費城半導體等指標指數第2季以來屢創新高。

彭博及理柏資訊統計截至6月13日，復華全球物聯網科技基金績效指標（Benchmark）MSCI世界資訊科技指數今年來漲25%，同期間復華全球物聯網科技基金漲幅約33%。

投信投顧公會統計，截至今年4月底止，復華全球物聯網科技基金規模約96.5億元。隨科技股5月以來震盪走高，將有機會帶動規模更上層樓，突破百億元大關。

黃俊瑞小檔案、操作心法、投資小叮嚀 圖／經濟日報提供
黃俊瑞小檔案、操作心法、投資小叮嚀 圖／經濟日報提供

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，去（2023）年就與公司投研團隊親赴美國NVIDIA總部拜訪，當時就認為AI衍生的龐大生態系會是未來重要營收成長動能，相關應用也將百花齊放，包括ChatGPT聰明到可以商業化、傳統搜尋引擎成為過去式，並開啟新媒體時代，同時提升農業等非電子產業的生產效率。

基金參考指標、基金前五大持股 圖／經濟日報提供
基金參考指標、基金前五大持股 圖／經濟日報提供

黃俊瑞認為，隨AI進入商業化，相關趨勢科技主題長期成長性可期，也將持續推動科技與通訊產業獲利表現，使科技產業仍是下半年布局全球股市不可或缺的亮點。

由於目前是科技類股谷底回升和新科技循環階段，因此持股水位中性偏多，在評價完全反應基本面利多後，將適時調整攻擊和防守類股比率，來降低市場受經濟數據影響帶來的波動性。

投信發行全球科技基金績效 圖／經濟日報提供
投信發行全球科技基金績效 圖／經濟日報提供

配置方面，採「7：3策略」，七成聚焦兼具獲利及中長期趨勢的科技類股，三成則會適當搭配價值成長股或趨勢明確的轉機題材，彈性調整應對市場變化。

展望後市，黃俊瑞表示，2024~2025年股市同步受惠企業獲利成長、Fed降息使評價提升，產業面隨半導體庫存調整近尾聲，加以終端應用產品出貨恢復正成長，科技產業趨勢及選股方向將聚焦AI／高速運算，自動化／智能化等題材。

AI 物聯網 美國聯準會

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