陸股錢景亮 外資按讚

近期多家外資機構發表對中國大陸股市的正面看法；高盛最新報告將MSCI中國指數12個月目標從60點上調至70點，並維持對A股的增持評級。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，自今（2024）年1月底以來，MSCI中國指數已上漲31%，表現超越全球大多數成熟市場和新興市場的股票，主要驅動因素包括中國經濟的韌性、政策支持的有力表現，以及較低的估值和投資人情緒。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義也說，國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Gita Gopinath日前表示，IMF上調今年大陸經濟成長預期至5%。IMF上調今年大陸經濟成長預期，主要基於大陸第1季GDP超於預期和積極的經濟政策，這次上調體現IMF對於大陸未來經濟前景樂觀積極的看法，也有利於海外投資人提高對大陸經濟的預期。

大陸經濟持續回升向好，在較低的估值水平下，A股投資價值越來越受到國際投資人的關注。除總體經濟不斷回暖外，資本市場的改革舉措也提升全球投資人的信心。尤其是新「國九條」政策挹注，若A股上市企業的股東回報能逐步提升，有望迎來長期估值上修的契機。

蕭正義認為，除了政策以外，從數據中留意到，大陸經濟有持續好轉跡象。大陸4月出口年增1.5%，進口則大漲8.4%，兩者均優於市場預期，反映大陸內需有所改善。過去數年，大陸經濟進入新周期，而積極的變化也正在發生；例如高端製造領域，大陸企業的全球競爭力持續加強；在一些傳統行業，供需格局也正在發生有利的轉變。隨著政策導向支持不斷，預計會有更多A股上市公司提高分紅意願，股息率的相對吸引力提升。

富蘭克林證券投顧表示，評價面優勢推動中國大陸境內外市場近期皆有吸引資金回流趨勢，未來，透過更強而有力的財政措施來擺脫持續的通縮擔憂、消費動能溫吞、房地產市場疲軟、債務過高等結構性問題，對於穩定與重振大陸上市公司的獲利增速前景，並吸引全球資金回歸大陸將更加重要，延宕逾半年的中共20屆三中全會將在7月召開，重點研究進一步全面深化改革。