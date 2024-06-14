多重資產新兵 搶搭AI熱

5月以來，全球市場復甦中等待降息周期到來，鑑於市場波動幅度、資金輪動與部分AI、半導體等趨勢主題和市場相對受青睞與具成長前景，各類多重資產主題基金和股票型基金成為下半年投信募集發行新基金與訴求競相搶攻的重點。

整體來看，貨幣政策方向及總經經濟基本面均有利於股債市的表現。而在各類資產輪動表現下，投資人可透過配置於多重資產基金兼享股債雙重利多，參與股票成長與債券收益的機會。

據金管會統計，5月以來，投信共有七檔新基金獲准募集；其中三檔為多重資產型、主題聚焦AI、成長與收益；一檔為股票型、三檔為指數股票型；值得留意的是，AI、科技、半導體與日本明顯為這波準備募集新基金的重要關鍵字。

以近日獲准募集的安聯AI收益成長多重資產基金為例，策略上希望以完整擁抱全球AI生態鏈、超越傳統科技基金範疇，跨資本結構分散風險並追求多元收益來源，打造適合更多投資者的AI收益多重資產配置，以AI優勢為核心，追求多元收益來源。

就機會面，安聯投信看好長期在AI相關產業上中下游的投資機會，希望靈活找尋所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提供競爭力的創新性公司，以追求長期資本利得成長。

展望後市，安聯投信表示，隨著利率政策的逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，但考量政策步調仍具有不確定性，市場短線漲幅累積後，在多頭行情延續可期的情況下，複合資產應對震盪複核資產作為核心部位掌握收益，再搭配多重資產布局主流趨勢領域，一方面降低潛在震盪，也有助掌握輪動行情。

合庫入息優化多重資產基金投資團隊指出，美國通膨持續降溫，聯準會今年內有望啟動降息，輔以全球經濟穩健成長，國際貨幣基金上調今年全球經濟成長率預估至3.1%，高於去年10月預估的2.9%，2025年成長率則預估3.2%。