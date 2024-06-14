海外科技基金 強強滾

AI全面進入消費者的生活，所運用在零售與消費的商機，成為兵家必爭之地，統計海外股票型基金近三個月前八強，以科技類型占六檔居多。法人建議，長線布局相關海外股票型科技基金。

統計海外股票型基金近三個月前八強平均績效逾10%，其中以科技類型基金最為大宗，依序為：富蘭克林華美全球成長、統一全球新科技、景順全球科技、富蘭克林華美新世界股票、新光全球宅經濟、統一新亞洲科技能源、新光全球AI新創產業、華南永昌全球物聯網精選。

根據麥肯錫發布最新報告顯示，未來AI將為零售和消費品產業創造4,000至6,600億美元的額外產值，國際數據資訊（IDC）研究亦指出，零售業者在AI領域每投資1美元，能獲得3.45美元的回報，反映出零售業導入AI技術將是大勢所趨。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，看好AI帶來營運優化優勢，全球零售業者紛紛投入AI來提升效率、優化供應鏈管理，且從產品銷售、供應鏈管理到顧客服務，皆有相關應用。根據研調機構Market.Us最新預估，全球零售業的AI市場規模預計將由今年的121億美元，大幅成長至2033年的1,272億美元，年複合成長率高達29.9%。

彭子芸指出，透過AI所打造的新興零售模式，應用面包括：第一，個人化推薦系統，透過大數據分析和演算法，零售業者可以根據消費者的購買紀錄、瀏覽行為和個人偏好，提供更精準的產品推薦。第二，智慧供應鏈與庫存管理，透過AI分析，能更準確預測市場需求變化，優化庫存管理，進而減少庫存過剩和缺貨風險；第三，自動化客服與聊天機器人，以AI驅動的客服系統可以全年無休提供服務，大幅降低零售人力成本。

展望後市，野村投信指出，第3季將進入科技股旺季，AI相關族群為關注重心。美系四大雲端服務供應商（CSP）積極擴建資料中心與採購AI伺服器，原先市場預估2024年美系四大CSP資本支出年增17%，近期上修至年增36.8%。