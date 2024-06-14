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大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

下半年投資 五股市聚光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

富蘭克林坦伯頓基金集團昨（13）日公布最新經濟及投資展望調查結果，預期美國聯準會下半年有降息1至2碼空間，股票市場看好美國、歐洲、日本、印度及中國等五大市場，且成長股優於價值股、大型股強過小型股，債市則看好新興當地債。

富蘭克林坦伯頓集團5月針對集團內逾250位投資專家進行調研，相較於今年1月的調查，將2024年美國經濟成長率預估值上調至2.3%、高於1月調查的1.6%，但因通膨黏著讓利率維持高檔，預期聯準會下半年有1至2碼的降息空間、幅度小於1月調查的4碼，這點與聯準會最新利率點陣圖相呼應。此外，63%受訪者預估今年年底美國十年期公債殖利率將介於4%至4.5%區間。

美國之外，富蘭克林坦伯頓集團投資專家也上調今年歐洲及中國的經濟展望，預估今年歐洲、中國經濟成長率將分別成長1.2%及3.8%、高於1月預估的0.6%及3%。

債市投資方面，富蘭克林證券投顧指出，調查結果顯示集團專家們預期信用債市仍有不錯表現，不過，考量投資等級債及非投資等級債利差已經大幅收斂，美元指數區間整理等條件，建議考慮新興當地債的投資機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，投資級或非投資級公司債利差已縮小至長期低檔，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，應交由專業經理團隊精選持債，才能創造更高收益空間。

在股市策略方面，富蘭克林坦伯頓基金集團提出三大建議，首先是美國、歐洲及日本股市表現將優於新興市場，美國以外市場中格外看好日本、印度及中國，其中有33%受訪者看好日本股市結構性與企業治理改革契機；其次，成長股將優於價值股，第三則是大型股優於小型股；下半年股債市共同的投資風險為地緣政治及選舉議題，後者取代1月調查時的經濟衰退風險。

在產業布局方面，該集團持續看好人工智慧（AI）發展潛力。

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