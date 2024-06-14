市場普遍預期聯準會（Fed）今年將啟動降息，降低企業違約風險。法人指出，在降息題材推動下，非投資等級債券將再次吸引資金流入，相關非投等債將有表現空間，投資人可伺機布局。

聯準會6月會議（FOMC）決議維持利率目標區間5.25%至5.50%不變。會後聲明與前次最大不同點在於通膨論述，聲明稿表示經濟穩健，對近月通膨的論述則從「缺乏更多進展」，調整成「適度進展」。

市場預期主席鮑爾在為聯準會開始降息設定較低的門檻，若接下來的通膨進一步放緩或足以在9月調降利率，這將會促使聯準會跟隨歐元區、加拿大降息，同時激勵股票及信用債券等風險性資產表現。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧分析，Fed最新利率決策會議維持利率不變，而且上調今年的通膨預期，減少了今年預期降息的次數。

在市場重新審視利率位階，聯準會年內降息幅度小於2碼的情況下，反觀歐洲符合預期，年內維持ECB降息3碼預期，因此，就市場表現來看，美國在利率風險上升，利差下行空間窄下，美國信用債券吸引力減弱，而歐洲及全球信用債吸引力提升。

在後市債券操作上，李怡慧指出，鑑於通膨過高使市場對聯準會降息預期推遲，存續期間建議維持在中天期；產業看好原物料、汽車、能源及休閒，因服務CPI、就業等維持強勁的狀態，通膨反覆風險提高，消費力道強，旅遊遊輪業持續受惠，預訂量達九成，能源及郵輪持續升評表現佳。