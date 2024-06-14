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大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

複合資產 兼顧收益、成長

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

國際貨幣基金組織最新發布報告上調全球地區的經濟成長預期，儘管對降息預期的不確定將替市場帶來波動，但也提供長線投資的切入點。安聯投信第3季建議投資人持續聚焦AI等主流趨勢，同時以複合資產兼顧收益與成長機會，最後仍須以多元收益緩和投資組合的波動。

安聯投信表示，今年全球經濟成長強勁，國際貨幣基金4月上調全年經濟成長率至3.2%，與去年經濟成長3.2%相當。其中，美國經濟優於預期，儘管通膨壓力漸緩，但仍高於聯準會長期2%通膨目標，市場因而修正今年降息預期。

此外，歐洲央行4月維持利率政策不變，但表示持續觀察經濟數據，市場預期6月降息機率高。中國方面，製造業PMI回到50擴張區間，短期景氣觸底機率高。

就經濟面來看，安聯投信表示，軟著陸成基本情境，就業支持消費動能；美國聯準會降息步調推遲，主要受惠於基本面、經濟優於預期所致；另外在收入增加幅度大於通膨，換言之，在高利率環境下的債務壓力尚有限。就企業面，企業獲利攀升，評價面反而更具吸引力；看見更廣泛產業復甦、輪動機會；資本支出擴大，緊跟主流趨勢。

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