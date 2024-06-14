定期定額 存第三筆退休金

根據勞動部調查統計，在高齡化與長壽化影響下，國人退休年齡不斷延後，從十年前的60歲以前提早退休，現已延長到61.3歲。為了能安享退休好日子，以定期定額方式自主儲備個人退休金、建立第三道保護傘，已是國人退休準備的當務之急。

基富通證券總經理王浩宇表示，在低出生率、平均餘命延長下，人口結構正加速朝著高齡化與長壽化的趨勢發展，退休後的生活費用缺口也將跟著擴大。為了減輕對老後生活費用的擔憂，盡情安享退休後的好日子，退休準備不只是有做就好，更要準備充足，才能活得久又活得快樂。

五大類型專案基金定期定額表現

勞動部調查顯示，目前國人退休後生活費用來源主要為勞保老年年金、國民年金與軍公教保險等政府社會保險，其次則是勞工退休金、軍公教退撫金等職業保險。王浩宇認為，前兩筆退休金只能應付最基本的退休生活需求，如果要活得久且活得快樂，每位國人都應該盡早自主儲備個人退休金，建立第三道退休保護傘，完善整體退休準備規劃。

事實上，近年來在主管機關、證券周邊單位、媒體與資產管理業者的共同宣導下，國人對於退休準備的意識逐年提高。其中，由基富通配合主管機關政策，執行的好享退、好好退休兩大全民退休自主投資專案，至今已引導十萬名國人以定期定額方式實際踏出個人退休準備的第一步，儲備個人第三筆退休金。

王浩宇指出，專案設立的目標就是希望讓「有心」想要儲備第三筆退休基金的國人，能夠「有管道」進行方便且安全的儲備。專案基金本身有產官學專家篩選，並且每半年檢視、定期把關，不只衡量報酬表現、更重視風險控管能力，都是適合長期穩健理財的基金。加上，基金業者共同讓利，將經理費率調降到1%以下、媲美被動式ETF，並且提供終身0手續費的低廉成本，降低國人退休準備的門檻。