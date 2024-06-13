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台股基金 電金傳均衡布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股基金績效
台股基金績效

台股連續兩天刷新歷史高點，昨（12）日站上22,000點，連帶近一周台股基金前十強漲幅達2.8%。投信法人認為，台股仍是多頭趨勢，建議投資人可透過台股基金長線布局，掌握漲升契機。

觀察主動式台股基金進一周績效表現，前十強平均達2.8%，超越大盤的2%漲幅，前十強績效依序為PGIM保德信店頭市場、PGIM保德信中小型股、富邦精銳中小、富邦長紅、富邦、野村e科技、安聯台灣科技、野村高科技、富邦台灣高股息、景順台灣科技。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，從技術面來看，台股目前呈現強勢多頭排列，拉回仍可偏多操作，但由於類股輪動快速，建議電子股、金融股、傳產股均衡布局。

柯鴻旼指出，今年投資主軸仍是AI，在趨勢帶動下，拉動半導體、PCB、電子零組件、組裝ODM與PC品牌上下游供應鏈，皆是台灣競爭力最高的產業，也讓科技產業今明年的獲利年增幅高速成長，有利台股走勢，然目前股價皆已領先反映，預期第3季須等待基本面利多跟上。

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