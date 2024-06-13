保德信將推首檔台股ETF

台股在權王台積電帶領下，昨（12）日再創歷史新高。保德信投資管理（PGIM）總經理梅以德表示，「績效」是任何投資產品的核心，為呼應政府推動外資深耕台灣，保德信首檔台股相關ETF預計2025上半年推出。

梅以德指出，全球投資趨勢正在從共同基金轉向ETF，該趨勢不僅在台灣可見，在美國乃至全球市場皆是如此。

另外，在美國，已發展「主動型ETF」，且成長率較快。他指出，即使是主動型ETF，也都會每天揭露全部持股，因此相當公開透明，同時吸引現在多數年輕人選擇ETF投資。

梅以德強調，雖然趨勢在變，但策略及產品本質的底層邏輯是一致的，皆首重「績效」表現。因此，相關產品只是用「包裝」方式，由過去共同基金變成現在的ETF。

站在保德信團隊的立場，並不會因為要做ETF而放棄共同基金，提升產品核心的操作能力和績效，讓客戶獲得滿意的果實才是最重要的。

他表示，保德信不僅提供客戶投資解決方案，核心觀點與價值為「資產配置、長期穩健投資」，主要提供股票、固定收益、不動產投資、多重資產和私募市場等專業建議，協助客戶有系統性地打造中長期資產配置比例，並順應市場趨勢輔以資產配置。

同時保德信團隊也深化退休規劃領域的投資策略。