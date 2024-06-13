ESG高息型商品 魅力四射

根據統計，近三月美國ESG投資級債指數下跌1.6%、ESG非投資級債指數上漲1.9%，皆小幅領先非ESG債券指數。

除此之外，美國第1季財報的表現非常優異，激勵股市持續走揚，ESG股票指數近三個月漲幅4.1%，小幅領先全球股市表現。

柏瑞投信指出，全球央行升息周期已接近尾聲，新興市場持續寬鬆、歐洲央行鴿派，而聯準會有望於下半年降息，企業的借貸壓力將會迎來舒緩的狀態。

此外，美股第1季表現亮眼，近八成企業獲利優於預期；根據Bloomberg於5月預估，全球ESG股票指數今、明年EPS年增率分別為8.7%、12.8%，領先全球股市獲利增幅的8.6%和11.8%，且隨基本面改善，資金亦將回流ESG股票市場。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，全球ESG企業股票今年延續去年底的上漲趨勢，到4月底止的本益比貼近五年的均值，評價面並無相對較貴。

而長期以來全球ESG股票評價面都略高於全球股票，此現象代表市場更加願意賦予ESG類股更高的估值，因為隨著全球對企業ESG重視程度逐漸提升，符合ESG標準的企業更有機會進入產業供應鏈，也更有利於未來的獲利表現。

在ESG債市方面，根據Bloomberg的統計，4月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，企業基本面目前看來依然相對穩健。

此外，全球ESG投資級與ESG非投資級企業債的殖利率仍位於近年高檔，在4月底分別約為5%和8%，皆為相對於全球公債具有投資吸引力的資產配置標的。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，近年ESG相關議題持續發酵，隨著各國政府積極因應趨勢制定企業的ESG揭露規範、碳稅費徵收標準等相關法規，企業界也從善如流調整並訂定相關經營方針，並且伴隨ESG議題重視程度及法規成熟度的提升，ESG相關基金數量也逐漸增加，今年ESG債券產品有望再受投資人青睞。

永豐ESG低碳高息ETF（00930）經理人林永祥指出，新上任政府將啟動五大淨零轉型策略，全力推動台灣企業永續競爭力，投資人可順應政策趨勢而為，布局ESG、低碳相關題材的高股息ETF，參與市場長期成長及息收機會。