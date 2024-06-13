印度股三利基 相關基金可長抱

綜觀過去十年全球主要股票指數，印度Sensex指數的漲勢勝過S&P500、歐洲600、MSCI全球股票及MSCI新興市場指數；而受惠於人口優勢、政策激勵及印度製造等三大商機，印度經濟成長仍強勁，相關基金可長線布局。

ICICI保誠資產管理公司股票基金經理人Rajat Chandak表示，高利率環境下，全球經濟充滿挑戰，而印度經濟皆能保持韌性，尤其自2021年以來，每年經濟成長率皆維持在7%以上，2023年GDP更是上修到8%以上，表現優於其他經濟體。

印度在MSCI新興市場指數中的權值不斷上升，截至4月底，占比已來到18.1%，中國大陸的比重則持續下降；根據Morgan Stanley報告指出，印度股票總市值已突破4兆美元，共有86間印度股票公司市值超過100億美元，高於台灣、南韓等新興亞洲國家。

Rajat Chandak表示，印度製造業崛起， 2024財年的商品出口額增至4,370億美元，高於疫情前的水準；受惠於地緣政治以及全球供應鏈的轉移，美國從印度進口的比重逐漸上升，而對大陸的進口比重則持續下降。

隨印度經濟崛起，民眾消費升級、走向高端化。Rajat Chandak表示，相關數據顯示，印度高檔酒類的銷售情況優於經濟型酒類，高檔服飾淨銷售額更出現跳躍式增長；此外，經濟型汽車與機車銷量皆同步下滑。

印度股票自去年以來，不斷創下新高。Rajat Chandak表示，雖然現在印度股票估值不便宜，但大型股表現仍稍有落後，Nifty 50指數一年遠期本益比仍低於10年平均水位，而Nifty 中型股一年遠期本益比已高於10年平均線；預估未來類股輪動下，大型股較受投資人青睞。