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聯準會利率連七凍 官員預期今年僅會降息一次

長天期美債買氣火熱 四檔規模近半年勁揚逾百億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
長天期美債ETF成為市場資金追逐焦點。 （美聯社）
長天期美債ETF成為市場資金追逐焦點。 （美聯社）

根據美國財政部公布外國持有美債金額，截至3月底，台灣以持有2,590億美元登上美國第11大債主，美債殖利率從去年彈升到聯準會（Fed）最後一次升息以來最高水準約5%之後，長天期美債ETF成為市場資金追逐焦點。

根據CMoney統計至6月12日，今年以來規模增加逾百億元的美債ETF共有四檔，介於124.73億元至771.73億元間不等，依序為國泰20年美債增加771.73億元、元大美債20年667.84億元、中信美國公債20年171.19億元、永豐20年美公債124.73億元。

今年美債ETF規模增加前十大
今年美債ETF規模增加前十大

其中，永豐20年美公債今年來規模大幅成長223.6%，來到180.49億元；而國泰20年美債規模近乎翻倍，成長率達96.02%，來到1575.42億元；元大美債20年也於近期突破2200億元，11日來到2209.92億元，持續坐穩債券ETF規模最大檔的位置。

國泰20年美債經理人江宇騰指出，美國聯準會自2022年3月首次升息以來，國泰20年美債市價即從40元以上跌落到最低27元，價格來到六折左右，遠低於多年來的平均價位，讓市場大撿便宜，近期則在30元左右盤旋，建議投資人留意債券殖利率分批布局債券ETF，不過選擇上要留意折溢價。

5月美國非農就業人數大增27.2萬人，遠高於法人預期，就業市場成長強勁，美國10年公債殖利率再彈升至4.4%，Fed降息時程預期會再向後遞延。根據芝商所Fed Watch資料顯示，最快11月啟動降息循環，2024年全年合計降息碼數為1碼，較3月點陣圖更為保守。

群益25年美債經理人李鈺涵表示，美國聯準會暗示已停止升息，利率目前處於高點，基於美國部份經濟數據欠佳，強化市場對於聯準會年內降息的期望，美國公債殖利率走低，推升債券價格，成美國債市利多消息。

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