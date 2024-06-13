美日股市Q3勝率高 歷史經驗同期績效亮眼

根據2016至2023年的資料統計，第3季全球主要指數漲幅相對其他季度保守，但仍有不少市場繳出不俗的表現，成熟市場中的美國、日本第3季維持1.7%至4.8%的表現，若想搭上下半年的股市成長列車，可優先聚焦這些成長型市場。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，統計顯示，歷年第3季美股表現依舊強勢，在漲勢居前的12個市場中，美股指數就占了五個之多，其中費半指數平均漲幅4.8%居冠，那斯達克指數漲幅3.1%居次，另外，羅素1000、S&P500、道瓊指數漲幅自1.7%至1.9%也不錯，如今又有AI題材的加持，看好美股今年下半年仍可保持多頭態勢。

歷年第3季表現超前市場

彭子芸指出，統計超過70年的資料中發現，S&P500指數若在每年1至5月累積漲幅超過10%，則下半年持續上漲機率逾九成以上，且平均報酬可達11.6%，而今年S&P500截至5月底的報酬達到10.6%，就歷史經驗下半年續揚機率大增。

彭子芸說明，美股產業在全球具有領導地位，統計全球前100大企業市值占比，北美企業占比高達71.4%，其中科技與通訊、消費、醫療等四大領域有不少企業更是全球的領頭羊，包括AI人工智慧、雲端運算、社群媒體及數位支付等，目前已晉升為主流市場。

另外，醫療產業在創新與高齡化需求推升之下，在美股投資領域中表現也相當亮眼。

台新日本半導體ETF經理人黃鈺民表示，日股在2009年觸底之後，今年以來展開多頭攻勢，主要原因包括日本企業加強公司治理，如改善資產負債表、提高營利率等，15年來改革成果逐漸顯現。

此外，日本央行持續進行寬鬆貨幣政策，引導日圓大幅貶值，大幅提升日本出口產品在全球的競爭力，且在資金充沛下，吸引投資人紛紛投入日股。

展望日股後市，隨著邊境的開放，全球赴日的旅客人數激增，進一步刺激日本國內消費商機，日股後市上攻可期，建議優先布局競爭力名列全球前茅的日本半導體ETF。