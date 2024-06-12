純網銀大戰開打 LINE bank也要賣基金了

純網路銀行的基金大戰開打，繼樂天銀行攜手基富通率先開賣基金後，LINE BANK也將趕上進度，預計明（13）日起攜手摩根、施羅德等十家基金業者銷售境內外基金。

目前國內有三家純網銀，包括樂天銀行、LINE Bank（連線銀行）與將來銀行，但三家銀行去年全年還是呈現淨損，為拚獲利，業者紛紛努力開展新業務。

樂天銀行、基富通去年合作推出「一鍵開戶」服務，客戶不用填寫繁複的基本資料，最快五分鐘內完成基金帳戶申請，並享有基富通定期定額終身、單筆0手續費的六個月限時VIP資格；如果是樂天國際銀行新戶還可獲得該行新戶禮；「一鍵開戶」合作案在今年邁入第二階段，基富通5月間宣布，投資人可於基富通APP中連結至樂天國際銀行開立新戶，或綁定該行帳號為扣款帳戶，實現雙向互通的普惠金融服務。

LINE BANK亦將於13日展開基金銷售業務，LINE Bank表示，開業三年以來，LINE Bank客戶數已達185萬，特別受年輕族群歡迎，20歲至29歲年齡層的普及率高達23.6% ，也就是每五名介於這個年齡層的人、就有一人會在LINE Bank上體驗到數位金融的便利，這次攜手摩根等業者合作，期望能夠共同推動普惠金融，為年輕族群打造友善的金融服務。

據了解，摩根將在LINE BANK上架40餘檔基金，施羅德投信預計上架20檔左右基金。摩根投信董事長唐德瑜指出，期望能夠與LINE Bank聯手服務到更多年輕或網路族群，讓更多人受益於專業金融投資服務；這也是繼2023年推出Morgan Direct後，摩根資產管理在普惠金融上再度出擊。對於每天習慣使用LINE的台灣投資人來說，摩根與LINE Bank的合作，等於是把共同基金滲透到一般民眾的日常生活內，摩根資產管理可望在普惠金融的領域再下一城。