非投等債 入手時機到

富蘭克林坦伯頓基金集團公布5月美國經濟儀表板，整體燈號維持在「謹慎」的黃燈，值得留意的是信用利差成為儀表板上首個轉為「擴張」的綠燈。法人表示，信用利差改善意味非投資等級債的品質優於市場預期，投資人可考慮布局相關基金。

5月美國經濟儀表板顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、卡車運輸維持在黃燈，就業信心、貨幣供給、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，但利潤率從紅燈改善為黃燈，信用利差從黃燈改善為綠燈，整體燈號為黃燈。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，信用利差是衡量投資人將資金借給風險最高的公司所需的額外補償，與美國公債和投資級債券相比，這類債券的違約風險較高。不過，信用利差近幾個月來已大幅收窄，使信用利差成為儀表板上首個轉為「綠燈」的指標。

傑佛瑞．修茲進一步分析，許多公司已證明有能力在持續償債的同時挺過艱難的宏觀環境，換言之，當前非投資級債券市場的品質比評級本身所暗示的還要高，追根究柢，信用利差改善與風險降低、股票估值上升是一致的，這種正向發展對長期投資人而言是有利的。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，只要企業基本面維持健康，在殖利率仍處具吸引力的水準，且目前平均債券價格仍大致低於票面價8~10%左右下，等於提供收益與資本利得的雙重機會。

富蘭克林證券投顧表示，在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會；股市布局上，看好科技、生技、基礎建設、公用事業、氣候變遷，及日本、印度股市。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，儘管降息的時機仍不明確，但市場相信其下一步行動是下調利率。寬鬆的政策、更強勁的利潤和更高生產力的潛力有助於將景氣周期推升到中期擴張，風險性資產將有好表現，尤其科技債信貸基本面和利差仍具吸引力。整體而言，科技債券殖利率提高，信用利差回到公允價格水位，在經濟向好及強勁產業基本面帶領下，支持非投資等級債信用表現。