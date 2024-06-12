近一周新興亞股強冠新興股市，印度股票型基金更無畏大選後震盪洗盤，囊括新興股市基金前十強的四席名次，展現強勁氣勢。瀚亞、景順、國泰等資產管業者認為，印度經濟成長軌道不受選舉影響，股市長期仍具上漲潛力，投資人可透過定期定額策略卡位。

MSCI印度指數上周上漲3.6%，優於MSCI新興市場指數的漲幅2.89%，據LIPPER資料統計新興市場股票型基金近一周績效，截至上周五（7日），由利安資金韓國基金以4.5%居冠，第二名則為首域盈信印度次大陸的4%，另外景順印度、瀚亞印度、宏利印度分別以3.46%、3.3%、3.27%，分居第七至第九名。

新興市場股基金近一周前十強

首域盈信印度次大陸基金總代理國泰投顧表示，基金績效突出，主因相對參考指標加碼消費類股，上周日常用品類股上漲8.64%，為表現最佳類股。統計過去四次印度總理大選結果公布日後的印度股市表現，公布結果後短期平均表現震盪上漲，一年後平均上漲12.8%，選後二年及三年平均報酬達54.1%及64.1%。隨著莫迪確定展開第三個任期，過去實施的政策將有望得到延續，市場預期2024年及2025年GDP成長率分別為6.8%及6.5%，企業獲利成長率則可分別達34.8%及14.5%，股市具有上漲潛力。

瀚亞印度基金經理人林庭樟也認為，雖然印度選舉公布當天的結果不如市場預期，執政黨聯盟所獲得票數與預期落差太大，可能失去絕對多數席次而必須組成聯合政府的憂慮，但就投資市場來說，仍相信莫迪組成的聯合政府改革效能與原本預期在2047年將印度推升成為已開發國家的願景不會改變。

印度股市在開票日出現大幅修正，但近日已經火速修復。林庭樟說，選舉造成的印股不確定性仍偏多，加上印度股票位於高檔位置，短線走勢波動度加劇難免，但在經濟成長保持高動能之際，長期有望在經濟成長中受惠。

景順投信認為，儘管近期印度股票評價被視為偏高，但仍可能繼續上漲。這波漲勢範圍亦較大，中小型公司相對於Nifty指數均處於相對高點，考慮到近期的政治結果，短期內可能會出現波動，但印度國內投資者可能會趁低進場，而對於尋求更具吸引力的進場點的外國投資者而言，目前亦是合適的時機。