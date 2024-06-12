越南基金 績效紅不讓

越南經濟基本面續報佳音、搭配股市資金充沛，激勵胡志明指數多頭連二漲，成功站上1,290點整數關卡並創兩年新高。法人表示，多頭趨勢在經濟及企業基本面帶動下持續火熱，帶動越南基金表現亮眼。

根據CMoney統計，今年以來至6/6，越南基金平均績效超過10%，冠軍日盛越南機會基金(新台幣)報酬率達14.43%，中國信託越南機會基金(新台幣)報酬率14%，皆超越越南胡志明指數的13.6%。

越南基金／ETF績效表現

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南政府近日表示將優先考慮戮力支持國內經濟成長，並宣示今年經濟成長目標為6%至6.5%，高於國際貨幣基金組織(IMF)預測的5.8%。因越南政壇不確定性漸除，以及政府大力支持經濟成長刺激，投資氛圍在即將進入下半年企業營利旺季之際日益偏多。

越南統計總局（GSO）發布的最新數據繼續證明越南成長積極前景。5月製造業採購經理指數（PMI）連續第二個月上升，至50.3，為2024年前五個月第四次正成長，顯示動能維持正成長；5月工業生產年增8.9%，為2024年連續第三個月成長；商品出口連續第三個月獲得兩位數增長，5月份年增15.8%；外國直接投資（FDI）數據也相當樂觀，顯示投資者持續對越南的政治環境和競爭力充滿信心。自5月以來，FDI流入量年增7.8%，達到83億美元，為近年來增速最快。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，今年前四個月外國直接投資（FDI）註冊總金額達92.7億美元，較去年同期的88.8億美元來得高，至於新項目方面，數量達966件，年增遽增近三成，顯見無論是註冊金額或新項目數皆同步攀升，外資進駐呈現持續湧入態勢。

張晨瑋分析，進一步觀察今年以來輝達等國際企業，繼續擴大投資越南或各類形式的合作，對越南投資力道仍舊不減，加上經濟持續溫和復甦，為帶動越股後市重要的關鍵利基，因此對於越南市場有興趣的投資人，可伺機布局越南基金，掌握長期越南市場的成長機會。

日盛越南機會基金研究團隊補充，觀察本益比，與新興市場相比，越南胡志明指數估值處於合理的範圍內；若從股價淨值比觀察，越南胡志明指數處於近十年來的最低水平，估值相對便宜，企業業績改善的趨勢將成為市場支撐因素。