外資買亞股 南韓獨紅

外資上周在新興亞股只買超南韓，買超金額為10.7億美元，其他市場都賣超，以對印度賣超20.3億美元最多，其他都不到2億美元。不過，亞股上周漲多於跌，以印度漲3.7%最強，其次是南韓漲3.3%、台股漲3.2%。

今年以來，外資對新興亞股只買超兩個市場，即南韓的143.8億美元、台股的25.4億美元；賣超則以印度的47.9億美元最重，再來是泰國的24.5億美元。今年來，新興亞股仍以台股漲21.5%最強，次為越南的13.6%，泰國跌6.5%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

印度國會大選落幕，執政黨票數不若預期，雖一度引發印度股市震盪，但群益印度中小基金經理人林光佑表示，選舉結果並不影響總理莫迪連任。整體來看，隨著政策延續性高，加上印度基本面仍強勁，通貨膨脹也穩定受控，且近期MSCI再度調升印度權重，有助印度股市吸引被動資金。

台股上周漲3.2%，昨（11）日盤中一度閃現22,000點。中信成長高股息（00934）經理人張圭慧指出，台股主要反映台北國際電腦展（Computex）所釋放的人工智慧（AI）商機題材，帶動產業長線需求。

此外，蘋果全球開發者大會（WWDC）接棒登場，如市場預期在大會上推出AI功能Apple Intelligence，蘋果產業鏈再度成為市場焦點。

安聯投信台股團隊指出，台股目前為結構性成長，硬體仍優於軟體。從基本面來看，消費性產品的庫存去化已近尾聲、急單也持續浮現。

此外，原物料、銅價與海空運價多走揚，反應多數廠商提前備貨，以因應第3季開始的新產品旺季。題材部分，主要反應近期的Computex相關，以及各廠牌相競推出的AI相關設備與應用。

越南股市上周漲2%，在東南亞股市中最強。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南5月製造業採購經理人指數（PMI）維持在50.3不變，連續第二個月在榮枯線50上方。新訂單持續強勁，新出口訂單數量也增加，顯示越南經濟持續展現成長動能，有望推動股市走揚。