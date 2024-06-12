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FT 臺灣 Smart 可攻可守

經濟日報／ 蔡靜紋
股價低於15元台股ETF近一個月表現
股價低於15元台股ETF近一個月表現

台股昨（11）日一度突破22,000點，達22,003.71點，再創盤中歷史新高，使空手投資人卡位難度大增。投資專家建議，不妨以相對低基期的台股ETF卡位，而目前股價還低於15元銅板價的ETF中，近一月績效以FT臺灣Smart（00905）居首，能漲又耐震。

台股在前一波上漲屢創高點後，5月底以來頻遇外資倒貨、財測不佳及AI以外的產業乏力等連串逆風，一度跌破周線後進入死亡交叉保衛戰，隨後隔天開高再創新高，盤勢起伏有如三溫暖，顯示近期台股操作難度提升。在目前漲多背景、進入傳統淡季且題材缺乏，僅能依賴COMPUTEX效應拉抬台股，不少投資人心中難免有「台股是否見高了」的疑慮。

其實當前台灣資金不虞匱乏，AI仍是產業主流，在財報與財測及AI趨勢浪潮的推動之下，有AI教父黃仁勳「黃」袍加身後的台股長線及個股輪動還是離不開AI。當然，行情頻創新高當下，台股處於相對高點，使得目前操作難度逐漸升高。

如果不想花太多時間研究，又想要持續搭著這波漲勢；想要有機會穩定獲得報酬，又不想一次投入太多資金，免得被各種不可知的震盪套住，可考慮以相對低基期的台股ETF卡位。回顧當前還能以銅板價輕鬆入手的ETF中，可以跟上5月初這波屢創新高，又能扛住近期這波震盪的ETF，以FT臺灣Smart居首。

以6月3日來比較股價低於15元台股ETF在過去一個月含息報酬率，以FT臺灣Smart以報酬率6%居冠，再來是元大臺灣價值高息、群益科技高息成長、統一台灣高息動能，報酬率也都有3%以上。

投資專家表示，FT臺灣Smart訴求以多種面向篩選持股，相比市面上其他ETF選股邏輯，有些強調價值，有的強調動能，其實這些都涵蓋在這檔ETF選股的篩選架構中，也以績效證實確實能做到大盤上漲時跟著上漲、下跌時又可能少跌些；加上銅板價的低門檻，對於手中現金流不充裕的投資人來說，是最適合的選擇。

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