主動式基金 搶搭AI列車

全球股市今（2024）年依舊延續AI主軸，輝達創辦人黃仁勳揭示「AI地圖」，在全球颳起一陣「輝黃」概念旋風。但股市漲多，選股難度增加，投資人可以透過定期定額布局績優主動式基金搭上AI長線多頭列車。

據晨星統計，全市場1,007檔境內外股票型基金，截至5月底止，2024年以來報酬率前十名皆為境內基金，其中，統一全新科技基金今年報酬率44.2%奪冠，統一大中華中小基金41.9%居亞軍，統一新亞洲科技能源基金39.8%居第三名。

據統一投信官網資料顯示，此三檔基金持股策略都具AI高度關聯性，且都搭上「輝達概念」，因此績效大放異彩。而第四到第七名的基金，今年來亦有三成報酬率，顯示專業投研團隊精準靈活的操作是投資神隊友。

投資專家表示，全球科技類股估值從2023年下半年開始回升到2019年後的上升趨勢，AI題材帶動半導體趨勢向上的周期，預計可延續至2025年，2025年仍將維持雙位數成長，全球股市投資主要核心仍在半導體，科技股後市表現仍可期待。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，全球企業獲利成長從去年的衰退轉為加速成長，下半年獲利成長力道將相對穩定，並以科技股表現較佳。

據統計，全球科技類股下半年獲利成長年增率平均20%~30%，高於全市場獲利成長平均的10%~15%。基金持股聚焦AI成長潛力，下半年還看好HBM、散熱及AI PC類股，具備成長動能。