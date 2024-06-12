錢進台股 押半導體族群

近期由台積電為首的權值股推升加權指數不斷創高，過去一周台股ETF漲幅前十強中，加權指數正2的ETF一舉拿下前四名，其餘也以科技半導體為主。法人表示，長線台股仍是多頭趨勢，透過台股ETF，全面掌握多頭契機。

富邦投信分析，上周台股ETF表現亮眼，主要來自於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶領的AI旋風，加上5月營收公布，不少公司皆取得好成績。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉表示，今年首季不少電子終端產品有短期回補潮。手機市場方面，全球智慧型手機市場2024年第1季年成長6%，主要得益於歐洲、新興市場的強勁表現。

中國大陸4月智慧型手機銷售呈現穩定成長。而PC方面，大廠Dell 與HP在法說會上皆展望下一季度PC營收將季增5~10%，並正向看待下半年PC需求復甦，動能來自換機潮與AI PC上市，且將帶動記憶體、記憶體連接器等廠商EPS成長。

在AI伺服器方面，預估2024年整體訓練AI GPU出貨量將成長至約552萬顆、2025年787萬顆，占整體伺服器比重6%、10%。

不過，在台北國際念電腦展激情過後，依然要回歸現實。當前許多公司的股價都已經反應2025的獲利預估，應避免漲多拉回的風險。長期半導體多頭市場的走勢不變，投資人可等待拉回後再布局半導體概念ETF。

元大台灣50 ETF研究團隊表示，人工智慧等新興科技應用商機持續活絡，5月台灣出口年率連續第七個月正成長，台灣半導體產業具優勢，將持續受惠AI議題，其中包括台積電掌握超過全球八成CoWos產能供應，成為市場領漲核心，在權值股將持續受資金青睞下，台灣50指數可望創2002年發布以來領先大盤最大幅度一年。

國泰投信指出，輝達宣布執行股票拆分計畫，被視為公司前景看好的訊號，將吸引更多投資人進場；鴻海也宣布下半年將AI與機器人研發列為主要目標，推出「3+3轉型策略」，以鴻海領軍、加上鴻準、樺漢等鴻家軍，分別布局電動車、數位健康以及機器人產業，一同搶攻AI人型機器人大餅。